Declaraciones de expresidente de Findeter revelan gestiones del ‘Ñoño’ Elías a favor de Odebrecht

Según Luis Fernando Arboleda, el exsenador intentó favorecer a los empresarios portugueses para salvar proyecto de navegabilidad del río Magdalena.

“Había 4 o 5 personas, estaba el senador Elías, estaban los portugueses y no más. Con otras personas que ellos tenían ahí”, dijo Arboleda, expresidente de Findeter.

Con esto confirmó que el condenado exsenador Bernardo el ‘Ñoño’ Elías participó en 2016 en una reunión en Bogotá en la que empresarios portugueses mostraron interés en vincularse al consorcio Navelena para salvar un negocio que hacía aguas.

Según Luis Fernando, fue el propio Elías el que presentó a los inversionistas ante Findeter, un banco del Estado con un presupuesto anual para invertir en proyectos de 2,5 billones de pesos.

“Fue una participación creo yo muy tranquila, pasiva, pero la conversación básicamente fue entre Findeter y los inversionistas”, dijo el expresidente de Findeter.

La corte indagó a Arboleda sobre si en ese encuentro hubo presencia de directivos de Odebrecht.

“No lo recuerdo. Me imagino que debieron haber estado porque eran como 2 o 3 personas”, agregó Luis Fernando.

Estas declaraciones, de mayo del año pasado, cobran relevancia hoy tras la condena del ‘Ñoño, a quien la corte calificó como un mandadero de Odebrecht.

Bernardo ‘Ñoño’ Elías fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión... En 2016 la multinacional brasilera tenía serios problemas financieros y necesitaba un inversionista externo que tomara su lugar en el consorcio Navelena. Era la única forma de salvar un negocio de casi 5 billones de pesos. Ahí llegaron los portugueses.

“Era una empresa muy grande. Con mucha experiencia en temas de infraestructura, por eso la orientación que nosotros le dimos es que podían participar en los proyectos de la ANI, que eran proyectos nacionales”, aseguró Arboleda.

Dicha firma europea, Afa Vías, siguió las directrices del ‘Ñoño’ Elías y la recomendación de Arboleda. Al final, la inversión portuguesa no cuajó.

La versión del expresidente de Findeter resulta clave para entender cómo maniobraba el ‘Ñoño’.

Las autoridades también indagan los nexos entre Arboleda y uno de los protagonistas del escándalo Odebrecht: Roberto Prieto. Ambos son de Manizales, ambos trabajaron con el presidente Juan Manuel Santos en su campaña, ambos son amigos entrañables e incluso, el hijo de Arboleda trabajó con Prieto en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington.

Arboleda suscribió como presidente de Findeter 11 contratos por 2500 millones de pesos con la firma Marketmedios de la familia de su amigo Roberto Prieto, investigado por la Fiscalía.

Estas conexiones y el ventilador prometido del ‘Ñoño Elías en la corte prometen atizar aún más el ya caldeado escenario electoral.