Declaraciones de Sepúlveda me dieron escalofrío: Santos

El presidente Juan Manuel Santos pidió a las autoridades una investigación a fondo sobre las denuncias del pirata informático Andrés Sepúlveda, que acusó al opositor partido Centro Democrático de ser el responsable de una trama de espionaje incluso contra el propio mandatario.

"Esto es supremamente delicado y todas las autoridades deben estar ahí muy pendientes de que esto llegue al fondo de esta situación para bien de nuestra democracia, para bien de nuestro estado de derecho", manifestó Santos en una entrevista de la propia Presidencia.

Santos dijo haber sentido "escalofrío" al enterarse del contenido de una entrevista publicada en su último número por la revista Semana con Sepúlveda, quien está en detenido por su implicación en el caso.

El mandatario calificó además de "escandalosos" los detalles revelados por Sepúlveda. (Las declaraciones del hacker: "Mi objetivo era atacar cualquier cosa no compatible con el uribismo:", dcie Sepúlveda).

"Yo leí eso y me preocupó mucho, me pareció escandaloso, y lo que a uno le dice eso es que lo que ahí existía y existe es una empresa criminal, una empresa para delinquir", expresó Santos al programa Agenda Colombia.

Agregó que como presidente de la república y como Jefe de Estado lo que quiere "es que se llegue al fondo de esta situación", y dijo que la denuncia de Sepúlveda contra el Centro Democrático, partido liderado por el expresidente y senador Álvaro Uribe, su más severo opositor, "en un estado de derecho, en una democracia como la nuestra, eso es muy peligroso". (Uribe sabía lo del hacker Andrés Sepúlveda, asegura testigo español).

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe, descalificó ayer a través de su cuenta de Twitter los señalamientos de Sepúlveda y aseguró que "se inventaron el hacker (pirata) para tapar el dinero del narcotráfico a los asesores políticos de Santos y a su campaña". (Reacciones de los salpicados por las acusaciones de Sepúlveda).

El escándalo se remonta a mayo pasado en plena campaña electoral se descubrió una oficina desde la que, según la Fiscalía, Sepúlveda espiaba a los negociadores de paz del Gobierno colombiano y a otros políticos, como parte de la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático.