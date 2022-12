Declarada calamidad pública en Amagá

Con angustia y dando gracias a la vida, Carlos Mario Gaviria, uno de los mineros de la zona, cuenta que su padre se salvó de milagro.

“Él se salvó porque la presión del agua lo tiró a un lado, el corrió y el agua detrás de él. Él dice que sus compañeros son su familia y que hasta que no los encuentre no deja de buscar, hasta no sacar los compañeros de ese hueco”, afirma el minero.

El panorama es desolador: a pesar de que en el rescate trabajan más de 200 personas, con el paso de las horas las esperanzas se apagan.

Bayron Castrillón, representante de la Mesa Minera, indicó que “con las bombas que teníamos sería como sacar agua de una piscina olímpica con una cuchara, no vamos a acabar nunca, por eso necesitamos más bombas más cableado.

Las labores de rescate podrían tardar entre 10 y 15 días.

Iván Márquez, Director Nacional de Riesgos, “a partir de hoy se tiene la declaratoria de calamidad porque son 12 personas desaparecidas y las más que debemos acompañar, además de los socorristas”.

Los organismos de socorro en coordinación con hombres de la fuerza pública trabajan las 24 horas en la evacuación del agua que impide la llegada al socavón donde están atrapados los mineros.