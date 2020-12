Declaran alerta roja hospitalaria en Santander: “ya no hay dónde atender enfermos”

El colapso de las unidades de cuidados intensivos y de las camas de urgencias en clínicas y hospitales de Santander llevó a las autoridades a decretar la alerta roja hospitalaria en el departamento, lo que implica el endurecimiento de medidas para frenar los contagios de coronavirus COVID-19.

“No hay fiestas, no hay paseo de olla, no hay carnavales, no hay festividades culturales en este fin de año. Queremos hacer ese llamado a los mandatarios locales para que también extrememos las medidas”, señaló Mauricio Aguilar, gobernador de Santander.

La medida también restringe las reuniones de más de cinco personas, el consumo de licor en espacios públicos y las cirugías estéticas que no revistan gravedad.

En Santander la ocupación de unidades de cuidados intensivos llegó al 81%. La Clínica Foscal, de Floridablanca, ya no tiene camas disponibles y la Chicamocha solo cuenta con tres libres.

“Estamos con una ocupación hospitalaria del 100%. En unidad de cuidados intensivos hay una ocupación del 94% y los servicios de urgencias están colapsados”, explicó Francisco Silva, director médico de la Clínica Chicamocha.

En otros centros asistenciales ya se empezó a priorizar atención a pacientes que registren patologías más graves.

El más reciente informe del Instituto Nacional de Salud reportó que en Santander fallecieron 13 personas a causa del COVID-19.