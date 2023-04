Declaran calamidad pública en Tolima por actividad del volcán Nevado del Ruiz

Un total de 14 municipios del departamento del Tolima se encuentran en la zona de influencia del volcán Nevado del Ruiz y cinco son los que están catalogados dentro del mayor riesgo. Los alcaldes de Murillo, Líbano, Casabianca, Herveo y Villahermosa piden ayuda urgente al Gobierno del presidente Gustavo Petro para que los apoye con maquinaria en las vías de evacuación.

“Yo sigo insistiendo al Gobierno nacional y al Gobierno departamental por las ayudas. No podemos esperar cuando suceda una erupción, cuando nos digan que nos van a entregar unas ayudas, cuando ya no hay de pronto ni por dónde entrar. No podemos esperar a arreglar las carreteras cuando pase la erupción porque van a estar deterioradas, la vía a Villahermosa está vuelta solo derrumbes”, aseguró Antonio Giraldo, alcalde de Líbano.

Uno de los corredores deteriorados es la vía Villahermosa-Líbano y, aunque el ministro de Transporte afirmó que la maquinara amarilla de Invías estaba disponible, hasta el momento no ha llegado.

“Necesitamos maquinaria, necesitamos un puente militar, necesitamos plantas eléctricas porque la región de páramo carece de señal, carece de electricidad. Entonces, lograr comunicación en tiempo real con las comunidades no es tarea fácil”, dijo César Augusto Restrepo, alcalde de Villahermosa.

Una situación similar viven los habitantes de zona rural de Casabianca, que no tienen manera de reaccionar ante una emergencia.

“La preocupación más grande que tenemos los presidentes de junta es que no tenemos comunicaciones, con qué comunicarnos con los organismos de emergencia en caso de una eventualidad, ya que no tenemos radioteléfonos y la señal de celular es muy mala”, afirmó Franklin Ríos, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Graciela.

El Tolima continúa en alerta roja hospitalaria y desde el Gobierno departamental están interviniendo las vías más urgentes, pero ha dicho la Gobernación que la maquinaria es insuficiente para atender todos los frentes de la zona de riesgo.

Por eso, pide ayuda urgente al Gobierno nacional.

Declaran calamidad pública en Tolima

Asimismo, en el departamento del Tolima se declaró la calamidad pública por alerta naranja en el volcán Nevado del Ruiz.

“Haber declarado la calamidad pública nos permite entrar en esa fase de alistamiento, no solamente administrativamente, sino financiera, para lograr atender, ante cualquier situación de emergencia, esta crisis”, dijo Martha Palacios, gobernadora encargada del Tolima.

La mandataria señaló que ya están trabajando de manera articulada con los municipios en alto riesgo, “invitando a las familias a la evacuación voluntaria”.

“A hoy, en el departamento del Tolima no se ha decretado ninguna evacuación masiva en ninguno de los municipios”, apuntó.

Asimismo, aseguró que la instancia de calamidad pública ha sido extendida a los alcaldes de los 14 municipios donde el volcán Nevada del Ruiz tiene influencia para trabajar de manera articulada.