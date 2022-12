Declaran calamidad pública en Unguía, Chocó, por vendaval

La familia de Toño Valencia y Lucía Osorio fueron sorprendidos mientras dormían por la fuerza de la naturaleza que les arrebató el techo de su vivienda. Lo perdieron todo.

Las pérdidas son incalculables, el fluido eléctrico colapsó, dos colegios quedaron sin techo, colchones y electrodomésticos se perdieron en su totalidad. Hasta un kiosco del Ministerio de las TICS también resultó afectado por el vendaval.

“Realmente estoy muy preocupado, -dice el alcalde de Unguía- muy triste porque la naturaleza ha estado en contra de nosotros. En este momento no tenemos el servicio de energía, igualmente el poquito de acueducto que tenemos también colapsó por la creciente inmensa en el río. No tenemos los recursos con que afrontar esta situación, las escuelas prácticamente quedaron sin techo, a esta hora hay 1.500 niños que no pueden asistir a clases”, advierte en medio de la angustia Víctor Gómez.

Con Unguía ya son los nueve municipios del Chocó que se han visto afectados por diferentes fenómenos naturales. Juradó y Condoto son los únicos que han recibido las ayudas de la Unidad Nacional de Atención y Prevención de Desastres.