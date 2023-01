Declaran inocente a Luis Alfonso Hoyos en proceso por el caso del hácker Andrés Sepúlveda

Juez consideró que las pruebas no eran suficientes para determinar si era responsable del plan para obtener información del proceso de paz.

“La Fiscalía catalogó una serie de delitos, pero no pudo probar ninguno, ni lo mínimo. En esas condiciones es un proceso que se estructura en unas bases muy endebles”, afirmó Pedro Aguilar, defensa del ex asesor espiritual del Centro Democrático.

Tras el veredicto, se levantará la circular azul que pesaba en contra de Hoyos, a quien habían imputado cargos por espionaje, concierto para delinquir y cohecho, entre otros.



¡Gracias a Dios a mi familia y a miles de amigos que nos han acompañado para soportar casi 5 años de injusticia!

¡Inocente de todos los cargos! Ni una sola prueba contra mi inocencia.

Perdono a quienes hicieron el montaje: que los juzgue su propia conciencia. ¡Amor y Disciplina! — Luis Alfonso Hoyos A (@lhoyosa) February 1, 2019