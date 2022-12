Decomisan 6 mil litros de aceite de cocina en mal estado en Bogotá

Un duro golpe a traficantes ilegales de aceite de cocina propinaron las autoridades en Bogotá. La Policía decomisó más de seis mil litros de este producto, los cuales estaban adulterados y listos para ser distribuidos en la capital colombianos. (Atención, están falsificando el aceite de cocina en Bogotá).

Con las manos en la masa, fueron sorprendidos los falsificadores que tenían la maquinaria necesaria para procesar aceite de contrabando o ya utilizado, con otras sustancias. Tras el proceso, lo reenvasaban y distribuían.

El comandante operativo de la Policía de Bogotá, coronel Óscar Pinzón, se refirió al caso: "estaban utilizando este aceite que ya estaba vencido o que ya había sido utilizado y nuevamente lo reenvasaban para sacarlo nuevamente a la venta en algunos restaurantes, en algunos supermercados".

Por presuntamente incurrir en la conducta delictiva, las autoridades capturaron a cuatro personas que serán investigadas por corrupción de alimentos.

"Algunas personas eran las que reciclaban los envases, otras hacían un proceso de puerta a puerta en restaurantes, o almacenes de alta cadena donde estos elementos eran dados de baja. Los recogían, los llevaban a estos sectores y allá los volvían a etiquetar. Les cambiaban la fecha, e inclusive en algunos casos les echaban clórox para que el aceite cogiera ese color claro que ustedes pueden ver en la parte de atrás", comunicó el coronel Pinzón.

Dentro de las consecuencias por el consumo de esta sustancia se encuentran intoxicaciones, daño hepático e incluso cáncer de hígado. Con el fin de evitar este tipo de inconvenientes el oficial pidió a los consumidores que compren el aceite en sitios conocidos, "donde sabemos que el tendero no nos va a vender nada ilegal". (Conozca más: Aceite reenvasado, cuna de peligrosas bacterias).

El comandante operativo de la Policía pidió además verificar algunas condiciones del producto, como que "la etiqueta no esté floja, que no esté vencida, que no esté descolorida y que cuando usted voltee el aceite o lo agite no tiene que haber partículas al interior del aceite".

Adicionalmente, 2.400 pacas de cerveza, 1.300 envases de champú y gran cantidad de mayonesa vencida, se encontró en la misma bodega, donde funcionaba la cuestionada fábrica. A estos productos les cambiaban la fecha de expedición y aparentemente los vendían como si fueran recién elaborados. (Vea también: (En la mira, distribuidores de aceite para carros en Bogotá por adulterarlos).