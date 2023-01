Decreto para incautar dosis mínima en sitios públicos completa tres meses, ¿cuál es el balance?

Las autoridades dicen que se han hecho decomisos importantes. Pero la norma enfrenta una demanda en el Consejo de Estado.

Para las autoridades, en este tiempo se han realizado incautaciones importantes a la luz de este decreto.

Según afirma el general Hoover Penilla, hasta hoy, se han incautado más de 70 kilos en Bogotá.

La norma enfrenta su primera demanda en el Consejo de Estado, acción que fue interpuesta por el representante a la cámara Germán Navas.

"No es válido que el Gobierno resuelva suplir las deficiencias nuestras (Congreso) y en este decreto que hace el Gobierno crea procedimiento, crea faltas que no estaban contempladas en la ley y esos procedimientos y esas faltas son de competencia nuestra. Entonces le estamos diciendo ‘zapatero a tus zapatos’, reglamente pero no cree derechos", dice el representante.

Según el Ministerio de Defensa, hasta el pasado 17 de diciembre se intervinieron 9.126 parques, y 8.589 entornos escolares.

En total han sido incautados 106.649 dosis mínimas.

