Defensoría del Pueblo dice que 3 civiles murieron durante cuestionado operativo militar en Putumayo

No para la controversia por el operativo militar en Putumayo en el que murieron 11 personas que, para el Ejército y el Ministerio de Defensa, eran integrantes de las disidencias de las FARC. Según la comunidad, se trató de un ataque contra la población civil.

Argemiro Hernández, quien se encontraba cerca al lugar donde ocurrieron los hechos, relató cómo, a pesar del cerco de la fuerza pública, llegó buscando a su hijo, presidente de la junta veredal de Alto Remanso.

“Iba en un bote y no me dejaban entrar, hasta que un señor amigo mío se coló, y me dijo: 'su hijo está caído'. Entonces yo me les tiré por encima del bote y me apuntaban y yo les dije 'pues mátenme como mataron a mi hijo'”, contó Argemiro Hernández España, padre de uno de los muertos en Putumayo.

No cree las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano, sobre vínculos de los muertos con acciones ilícitas. Por eso, pide una rigurosa investigación.

“Nosotros tenemos las pruebas y las vamos a entregar, donde es un evento de todas las comunidades que se está celebrando. ¿Dónde están las 60, 70 personas que había cuando masacraron la gente, por qué no la muestran, por qué no muestran la verdad?”, manifestó.

El señor Argemiro Hernández asegura que buscará las instancias que sean necesarias para que se esclarezca lo que pasó con su hijo y su familia.

“Si él fuera un comando como están diciendo, un comprador de la mafia, será que él sería presidente de la Junta de Acción Comunal. Yo tengo la constancia y las actas de la vereda donde lo nombraron, 32 votos a nombre de él, porque era capacitado para manejar una Junta de Acción Comunal”, señaló.

Indicó además que el dinero incautado en el sitio provenía de un bazar que se hizo en la vereda.

“Ahora le quitan la plata a mi hijo y lo hacen pasar como comprador de mercancía. Dejen de ser falsos, digan la verdad, que se llevaron la plata del evento, de los puestos de comida que estaban realizando. Hace tres días estábamos de festival allá”, reclamó.

Por su parte, las Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría le han reclamado a las Fuerzas Militares esclarecer lo ocurrido en Putumayo. La Procuraduría delegada para los derechos humanos le pidió al comandante del Ejército entregar la orden de operación, el listado de muertos, heridos, desaparecidos y el material de guerra e intendencia incautado, y si la inspección del Ejército desarrolló alguna investigación.