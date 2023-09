Defensoría pide medidas cautelares a CIDH para proteger a 42 candidatos y 35 servidores públicos

Por amenazas contra funcionarios públicos y candidatos a las próximas elecciones, la Defensoría del Pueblo acudió a organismos internacionales para pedir medidas cautelares.

La solicitud del Ministerio Público a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide que con carácter urgente y extremo que se proteja la vida de 42 candidatos hoy en contienda y 35 servidores públicos, incluidos 26 alcaldes y tres gobernadores.

“En varias oportunidades han intentado atentar contra nuestra vida y son muchas las amenazas que tenemos, pero no nos vamos a esconder en la cobardía del silencio”, dijo el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga.

Asimismo, Heydeer Palacio, gobernador del Guaviare, se pronunció sobre las amenazas de las que ha sido blanco junto a los demás mandatarios.

“Hemos denunciado el aumento de las extorsiones, el desplazamiento y asesinato de líderes campesinos, la presencia de las disidencias de Iván Mordisco en instituciones educativas”, indicó.

Ocho departamentos concentran el riesgo extremo sobre todo para los alcaldes, pero hay dos que llaman la atención: Bolívar y Chocó, donde están trece de los 26 mandatarios en peligro inminente.

“Lo que está en riesgo es la vida de muchos mandatarios y realmente no hemos recibido (ayuda) por parte del Gobierno nacional. La realidad de este país es que nos han dejado solos”, señaló el alcalde de Cartagena del Chairá, Edilberto Molina.

Por su parte, Moisés Córdoba, alcalde de Lloró, Chocó, precisó: “Se nos dificulta entrar, no he podido entrar. No podemos vigilar, ni hacer supervisión, ni vigilar los contratos y las obras”.

En estas regiones, los mandatarios han sido blanco de amenazas, exilio, atentados, incluso otros han tenido que renunciar a sus cargos.