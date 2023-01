Definición de banda ancha cambió en Colombia, ¿qué significa?

La Comisión de Regulación de Comunicaciones explica que a partir del primero de enero deberá ser de 25 Mbps de bajada y 5 Mbps de subida.

La nueva norma, que comenzó a regir este primero de enero, cambia la velocidad mínima que debe tener la conexión a internet para ser considerada banda ancha.

"Hasta el año pasado en Colombia se consideraba banda ancha una conexión de 1 Mbps por segundo de bajada, lo cual para las demandas que hoy existen en videos y grandes cantidades de datos es nada, eso alcanza de pronto para WhatsApp", explica el comisionado de la CRC Germán Darío Arias.

Y es que con los nuevos usos de internet para descargar música, videos, televisión por ‘streaming’ y tantas otras modalidades se requiere una velocidad mucho mayor.

Lo que de paso cambia el concepto del servicio denominado banda ancha.

"Lo que se considere banda ancha tiene que tener 25 Mbps de segundos de bajada y 5 de subida, lo cual es ideal para que la gente pueda ver tv o usar varios canales simultáneamente", señala Arias.

Esta definición aplica especialmente para los planes de internet fijos. Los contratos de años anteriores que en su momento se llamaban banda ancha pero que ahora ya no cumplen ese estándar, no sufren modificación pero ya no pueden llamarse de banda ancha.

"La gente que estaba contratada a otra cosa antes, esa era otra situación. Para poder exigir velocidad es mejor conectar un cable al ‘router’, algunas veces el de los operadores no es la mejor calidad, es bueno que le diga al cliente cómo puede medir su velocidad", explica el comisionado.

El nuevo estándar facilitará el acceso y desarrollo de contenidos digitales y aplicaciones tales como telemedicina, teletrabajo, teleestudio, gobierno electrónico entre otros.

"Esto va a permitirle al país ser más competitivo y productivo, con una velocidad de banda ancha, una persona podrá bajar correos, escuchar música, ver videos en línea directamente, y trabajar en casa", asegura Arias.

Tenga en cuenta que la ubicación del módem o la infraestructura de su hogar pueden reducir la velocidad de su internet, y que el operador debe identificar y advertir esas falencias a los usuarios.