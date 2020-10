¿Dejaría salir a sus hijos a protestar? Esto respondió la primera dama María Juliana Ruiz

La primera dama de la Nación, María Juliana Ruíz, habló con Noticias Caracol e hizo un balance de la campaña que lidera en tiempos de pandemia y se refirió a los jóvenes colombianos. Además, confesó qué le dice al oído al presidente Iván Duque y qué haría si sus hijos, cuando crezcan, quieren salir a la calle a protestar.

¿Cómo le ha ido en tiempos de pandemia?

Es innegable que esto nos ha tocado a todos mundialmente y mi caso no ha sido quizás muy distinto al de la gran mayoría de familias colombianas, en donde nos hemos visto llamados a reinventar rutinas familiares, a ejercer como docentes. En mi caso con tres hijos pequeños, cada uno con un reto distinto en términos de virtualidad y del acceso a la educación de manera virtual.

¿Cuál es el balance de la campaña ‘Ayudar nos hace bien’ ?

Lo más importante es que justamente esas ayudas llegaron en el momento indicado. Gracias al uso de Big Data hemos podido establecer que, del millón de mercados, casi 6 mil fueron entregados justamente en ese llamado que recibimos del aislamiento preventivo.

Me encantaría que los colombianos se sintieran orgullosos de saber que hicieron parte de algo, para Colombia, trascendental. Este año, a mediados de año, Colombia tuvo conocimiento de una cifra que es realmente alentadora, no es satisfactoria, pero es alentadora y motivadora: redujimos en más de un 40 % las notificaciones de muertes por desnutrición en nuestro país y lo hicimos en medio de una pandemia.

¿Qué está haciendo desde su oficina para ayudar a los jóvenes?

Yo más que dificultades veo oportunidades. Puede que no la estén pasando bien, están sin trabajo, pero le puedo decir que recorriendo el territorio nacional es en los jóvenes en quienes he visto el ímpetu, las ganas, la creatividad, la innovación de frente, para proponer soluciones asertivas a problemas existentes.

¿Le habla al oído al presidente Iván Duque? ¿Qué le aconseja?

No sé si le hablo al oído, pero le hablo al corazón. Siempre he tenido muy presente esa necesidad de reforzar algo que para él es una premisa de vida, y quizá lo ha sido para nuestra familia, y es una visión integral, amplia, de a quiénes y cómo debemos impactar positivamente, con un hilo conductor que siempre ha sido la humanización, la empatía.

Si en algún momento sus hijos salen a protestar, ¿los dejaría en un país como que Colombia donde hemos visto la represión policial?

Me asusta más la agresión ciudadana que la represión policial. Pero, la protesta es un derecho legítimo, no se lo negaría a mis hijos en este país y, espero, en ningún otro.

Lo que tendría presente es que mis hijos no salieran a la calle de manera violenta, que no salieran con agresividad, con odio. Me aseguraría, y hoy en el corazón de mis tres hijos hemos sembrado lo necesario, para que salgan a las calles con amor, con alegría, con entusiasmo, con propuestas, con solidaridad.