“Dejaron en mi casa un ramo de flores”: líderes sociales denuncian amenazas en Barrancabermeja

Luz Almanza, miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos, dice que ya no camina tranquila por el municipio debido a las intimidaciones en su contra.

“Me dejaron en mi casa un ramo de flores y un panfleto donde me amenazan”, asegura Almanza, quien dice no estar en calma pesar a que su esquema de seguridad está alerta.

La líder social señala que, aunque “cuento con un carro blindado y dos escoltas, un chaleco y un teléfono”, su vida corre peligro.

Según defensores derechos humanos, en 2018 en Barrancabermeja se han registrado 28 amenazas, 2 atentados y 2 homicidios.

A estas amenazas se suman hostigamientos contra defensores del medo ambiente en el Magdalena Medio.

