“Deje de llorar como una niña”: así fue la supuesta intimidación del exfiscal Moreno a Musa Besaile

El senador le reveló a la Corte Suprema la bitácora de la extorsión de la que dice haber sido víctima.

"Senador usted me tiene que dar en efectivo 6.000 millones de pesos. Me tiene que dar eso aquí en Bogotá. Cuando el hombre me habla de 6.000 millones de pesos yo como que me caí de la silla. Y eso no es nada, para usted porque usted es un tipo adinerado y tiene la votación más alta en el país, le queda fácil conseguir los recursos”, aseguró Besaile en su relato.

Según confesó Besaile, Gustavo Moreno lo arrinconó así:

“Usted tiene un proceso en la Corte o ¿se hace el bobo? Usted tiene un proceso de parapolítica, contra usted está expedida una orden de captura y la tengo aquí, en mi bolsillo, y esa orden de captura es inminente contra usted".

El senador le dijo que no tenía esa plata, pero Moreno lo encaró de esta forma:

“Deje de llorar como una niña, usted antes debe estar agradecido conmigo, ¿usted sabe lo que es la libertad?, y yo: ‘la libertad no tiene precio, pero lo que usted está haciendo conmigo es una injusticia’”, asegura Besaile.

“Fui una víctima”: Musa Besaile dice que exfiscal Moreno y... Según Musa, Gustavo Moreno le dijo que la plata era para el magistrado de la Corte Suprema, José Leonidas Bustos, y su red de colaboradores. Además, contó que al final aceptó pagar 2.000 millones de pesos que le prestó un arrocero de Córdoba al que hoy todavía le debe.

“Y así señor magistrado le entregué el pago de la extorsión”, añadió Besaile.

El dinero, contó Musa, se le entregó a Moreno en cuatro contados, pero, poco después del pago, dijo que se vio con el exmagistrado de la Corte Francisco Ricaurte.

“Nuevamente me llama el doctor Francisco Ricaurte a su apartamento. Yo le dije: ‘ya le entregue las cosas al doctor Moreno’ y él se hacía el loco, no sé si esa actuación era real o fingida. Me dice él ‘tienes que meter a Gustavo Moreno de suplente de tu proceso’”.

Besaile relató que conoció a Gustavo Moreno a través de Francisco Ricaurte y que le parecía muy claro que trabajaban juntos en estas vueltas. Seguidamente, recordó lo que sintió cuando vio a Moreno preso.

"Un día estaba con mi esposa, ella acostada al lado mío, y sale la noticia de Moreno. Yo le dije: ‘mira Mili, ya cayó el %&$ ese. Aquí todo se paga, acaba de caer. Mira las noticias, ese no es un empírico en extorsión. Ese tipo es un profesional, es un tipo que sabe de ese arte, puede ser cronológicamente más joven, pero tiene mucha maldad para la poca edad que tiene”.

Y al final dijo que nada tenía que ver con el escándalo de Odebrecht.

“Hace un mes metieron en el tema de Odebrecht. Me sacaron, me lavaron, me plancharon, me secaron y en todos los testimonios de ese proceso nadie ha dicho que Musa Besaile tiene que ver con ese proceso”.

Este es un relato que evalúa la justicia.

