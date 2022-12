“Dejemos bien el nombre de Palmira”: alcalde pide cordura ante posible visita de ‘Timochenko’

El candidato de la FARC se reunió con autoridades del municipio para analizar si continúa con su agenda en esta zona del Valle del Cauca.

Tras las agresiones que sufrió ‘Timochenko’ en Cali y en Yumbo, el candidato y miembros de su campaña definían si era seguro continuar el recorrido por otros municipios del departamento.

El alcalde de Palmira pidió cordura a los ciudadanos y no dañar el nombre de la ciudad.

“Cordura, para que pasemos bien hoy tenemos una imagen a nivel internacional por la carrera ciclística. No vamos a manchar lo bueno que venimos haciendo. Ellos están haciendo su proselitismo político como cualquiera, yo no he visto que ellos le estén tirando piedras a un candidato o a otro. Hay de pronto rencores, pero dejen eso a un lado. Uno no puede estar viviendo de rencores”.

