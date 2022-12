“Dejen los discursillos”: comandante del Ejército lanza duras críticas a FARC

“Esto no puede quedar alrededor de discursillos ni dialécticas. Debe haber señales verdaderas de paz. No pueden seguir delinquiendo, no seguir en actividades criminales, no seguir en hostilidades, deben liberar a más de dos mil menores que tienen en sus filas”, señaló Lasprilla.

El general también se refirió a las minas y extorsiones, que –reafirmó- deben cesar.

El ataque donde murieron 10 militares del Ejército, se perpetró en la noche del martes 14 de abril, mientras los uniformados dormían, en un polideportivo de Buenos Aires, Cauca.

La guerrilla atentó con granadas y armas de fuego.

Así se perpetró el ataque de las FARC a militares en Cauca: