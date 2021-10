Del llanto a la dicha: tras ser estafada, Ingrit Valencia cumplirá el sueño de tener casa propia

La empresa privada y el Gobierno nacional le devolvieron la esperanza de tener casa propia a la medallista olímpica Ingrit Valencia . La deportista fue víctima de estafa cuando compró una vivienda en Ibagué. El robo fue por 150 millones de pesos.

El hecho en el que se vio afectada la deportista ocurrió pocos días después de su llegada a Colombia luego de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Tras la estafa, que le causó gran tristeza, vino la felicidad, pues gracias a la fundación Solidaridad por Colombia y varias empresas, la deportista pudo recibir el dinero que le robaron.

La entrega de la plata se realizó con presencia de la primera dama y el ministro de Deporte.

“Todos han visto por lo que he pasado en los últimos días. Para mí es una emoción, con el tapabocas no se me ve, pero estoy emocionada y contenta”, manifestó Ingrit Valencia.

Publicidad

Por su parte, María Juliana Ruiz, primera dama, manifestó que espera que ese acto de solidaridad se convierta en “referente para niños, adolescentes y jóvenes”.

Cabe resaltar que el señalado de robar a Ingrit Valencia fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Pese a que se le imputó el delito de estafa agravada, no aceptó los cargos.