Delincuentes queman bus escolar en el municipio de Salgar

Unos 40 estudiantes del municipio de Salgar no tienen cómo desplazarse hasta su colegio luego de que hombres quemarán el bus que los transportaba.

La alcaldesa de Salgar, Olga Osorio García, señaló que un bus de transporte escolar fue quemado en la vereda Montebello, por dos hombres encapuchados, cuando recogía a estudiantes de la Institución Educativa Julio Restrepo.

La burgomaestre dijo estar sorprendida, al igual que la Policía y responsabilizó del episodio a la delincuencia común.

“Aquí no tenemos grupos armados y la propietaria del bus me dijo que no había recibido ningún tipo de amenazas, por lo que estamos tomando el hecho como un acto terrorista aislado”, afirmó la alcaldesa Osorio.

Por ahora la alcaldesa de este municipio, del suroeste antioqueño, busca la manera de transportar 40 estudiantes porque son 15 kilómetros los que deben recorrer desde la zona rural hasta la cabecera urbana.

Las autoridades de Salgar advirtieron que hace meses no se registraban alteraciones en el orden público por lo que hicieron un llamado para que haya más presencia policial en la zona.