Delincuentes roban celulares y llaman a contactos de la víctima para pedir dinero: ¿qué hacer?

En el año 2022 se reportaron más de 800.000 casos de robo de celulares en Colombia, una cifra que sigue siendo muy alta. Este delito ha llevado a que los ladrones traten de acceder a los contactos de las víctimas para estafarlos.



Los expertos advierten que lo primero que de debe hacer es mantener la calma apenas sucede el robo. Así podrá la víctima tomar acciones para evitar un mal mayor.

“Bloquear inmediatamente la sim card con la cual tiene comunicación el celular, porque a través de esto están atados muchos servicios como bancarios, correros electrónicos y aplicaciones, que hacen autenticación de doble factor. A través de la sim se pueden recuperar contraseñas y hacer cambios en los servicios bancarios”, dijo Yefrin Garavito, director de la Unidad de Investigación Criminal.

Camilo Peña, víctima de robo de celulares, llamó a su operador de telefonía para bloquear la sim card, pero no obtuvo respuesta positiva por parte de la empresa.

“Cuando me robaron, me acerqué al operador y le dije que por favor me bloqueara el equipo y la sim para que el tipo no pudiera hacer nada y la señorita que me atendió me dijo que, si no tenía el IMEI, no me podía ayudar ni bloquear nada”, aseguró Peña.

No obstante, hay otras alternativas, según Yefrin Garavito: “Algunos operadores tienen directamente desde sus portales la opción de bloquear por pérdida o robo. También se puede hacer de manera manual en cada una de las aplicaciones”.

A Camilo Peña los delincuentes no solo le robaron el celular, sino que también llamaron y engañaron a sus contactos, a quienes les pidieron giros de dinero, haciéndose pasar por la víctima.

“Desbloquearon el WhastApp, empezaron a pedirles plata a mis contactos y desafortunadamente hubo gente que sí cayó. Una persona consignó 1.200.000 y la otra 2.000.000 de pesos”, denunció Peña.

Los especialistas dicen que para evitar esa situación es importante mantener las medidas de seguridad dentro de los dispositivos móviles. Utilizar autenticación biométrica a través de patrón y pines de seguridad y habilitar las funciones de los diferentes sistemas operativos para que no se pueda apagar el celular.



Otra recomendación es que luego del hurto, las redes sociales pueden ser aliadas para que las personas avisen que fueron víctimas de robo a celulares y que los conocidos estén alerta para no caer en trampas.