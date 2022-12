Demandarán por racismo a médico que pedía cirujana de piel blanca en clasificado

El médico trató de explicar a medios locales la oferta laboral, al decir que unos médicos de la clínica le habían dicho que se necesitaba una colaboradora médica cirujana para ayudar con la inscripción de la clínica pero "que ojalá no fuera tan morenita" y por eso redactó el anuncio, dijo.

Esaúd Urrutia, director de Amunafro, dijo que tomarán acciones legales tras el hecho. "Por fortuna, en medio de esta lucha ya hay una ley que penaliza cualquier expresión de racismo y discriminación. Es hacer uso de las leyes para buscar un castigo a este tipo de comportamientos", enfatizó.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar: internautas condenaron el anuncio y realizaron un plantón a las afueras de la clínica donde el médico tiene su consultorio.

No obstante, el centro médico señaló en un comunicado que Luis Rómulo Guarín no tiene vínculos laborales con la entidad.