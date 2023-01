Dentro de costales encuentran el cuerpo de una niña de 13 años en Meta

El hermanastro de Ángeles Daniela Parra es el principal sospechoso del homicidio, perpetrado en el municipio de San Martín.

La mamá de la pequeña reportó hasta este sábado la desaparición de su hija, a quien no veía desde la noche anterior, detalló el coronel Mauricio Pedraza Rocha, comandante de la Policía del Meta.

El cuerpo de la menor fue hallado hacia el mediodía “en un caño ubicado cerca de la casa donde habitaba la menor con su señora madre y hermanos”.

Sus restos estaban “en dos costales, uno blanco y uno anaranjado, que es utilizado para la alimentación de unos porcinos”, precisó el oficial de Policía.

En la casa de la Ángeles Daniela, agregó, “se encuentran costales de las mismas características”.

Los vecinos de la menor reconocieron ante las autoridades “que en la madrugada se escucharon unos gritos, que no avisaron a la Policía en ese momento porque normalmente sucede eso, unos gritos donde se escuchan golpes”.

Asimismo, señalaron al hermanastro de la menor de ser el responsable del crimen e intentaron tomarse la justicia por mano propia, por lo que retuvieron al joven, un menor de edad, para esclarecer su participación en el hecho.

Según el coronel Pedraza, Ángeles Daniela al parecer no tiene signos de abuso sexual, pero sí hay evidencia de golpes.

La comunidad de San Martín realizará una marcha este lunes para exigir justicia por el crimen de la niña de 13 años.