Denuncia: alguien filtró en el Congreso apartes de investigación contra Pretelt

Un grave hecho se presentó en la plenaria de la Cámara que obligó a levantar la sesión: los representantes recibieron un documento que contenía apartes de la investigación contra el magistrado Jorge Pretelt en la Comisión de Acusación, lo que podría originar la recusación de los investigadores.

Más de 80 congresistas que se encontraban en el Capitolio recibieron en sus curules una copia con detalles sobre el proceso contra Pretelt. ((Vea aquí el documento filtrado))

"Si lo que buscan es presionar, amenazar, no dejar que las investigaciones se hagan, no respetando el debido proceso (…) no lo van a lograr", advirtió Julián Bedoya, el presidente de la Comisión de Acusación.

Pero la denuncia es aún más grave, pues los representantes acusaron del hecho a Gregorio Eljach, el secretario del Senado.

"Es la más vulgar forma de tratar de presionar y constreñir el libre desarrollo de una investigación. Espero que el señor secretario del Senado le explique al país, a los medios y la autoridad, qué interés tenía", sostuvo Bedoya.

La representante Angélica Lozano aseguró que intentan recusar a los investigadores, para estropear el proceso en contra de Pretelt.

"Ese documento que repartieron en el escritorio de todos los representantes a la Cámara tiene reserva procesal. Únicamente los puede conocer el representante investigador Julián Bedoya", explicó Lozano.

Por su parte, el secretario del Senado negó haber repartido las copias, pese a que el secretario de la Cámara de Representantes aseguró que sí lo hizo.

"No, no es cierto. Yo no he entregado nada, pero miren los videos. Ni más faltaba que yo vaya a la Cámara a repartir una cosa que no es de mi plenaria", dijo Eljach.

La Comisión de Acusación pidió a la Fiscalía investigar a Eljach por la supuesta filtración de documentos.

Noticias Caracol conoció que la defensa de Pretelt pide que se suspenda la investigación disciplinaria en contra del magistrado.