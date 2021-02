Denuncian confinamiento en Chocó por supuestos excesos de la fuerza pública para ejercer control

En un comunicado de cuatro puntos, Redepaz y las organizaciones Tierra y Vida, Andescol y Corpvicol denunciaron que ocho comunidades afro e indígenas están confinadas en El Litoral del San Juan , Chocó , por las exigencias de la fuerza pública para mantener la seguridad.

“Mediante amenazas, prohibiciones, presencia uniformada y armada en los poblados civiles, patrullan sin el permiso de las autoridades tradicionales y crean un ambiente de guerra que afecta la convivencia pacífica de los habitantes y genera un estado generalizado de zozobra, miedo y angustia”, dice el documento.

Elvia Potes Rivas, líder de la comunidad y de la Guardia Cimarrona de Las Delicias, asegura que están vulnerando sus derechos. “No es posible que, dentro de nuestros territorios, estemos presos”, señala.

“Nosotros no podemos ir a rozar, no podemos ir a pescar. Exigimos que esta situación, por favor, se arregle, no podemos seguir con esto”, agrega otro habitante de Las Delicias.

Ante las continuas denuncias, se realizó una reunión interinstitucional en la que se tomaron medidas.

“La fuerza pública está para garantizar los derechos humanos, garantizar el respeto por la dignidad humana y aquí vamos a mantenernos trabajando con y para las comunidades”, dijo el almirante Francisco Cubides, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico.

Leiner Largacha, secretario General y de Gobierno de El Litoral del San Juan, indicó que “la dinámica del conflicto en algunas regiones es compleja, pero la voluntad y la intención que siempre ha reflejado la fuerza armada es servir a las comunidades y poder garantizar la seguridad”.