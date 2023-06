Denuncian engaño a artistas en Santander: debían darles $4 millones, pero solo recibían $100.000

En Santander, hay indignación en el sector cultural tras conocerse una denuncia que señala que un contratista de la Gobernación del departamento engañó a más de 200 artistas en un contrato de 2.800 millones de pesos. Los responsables del ente territorial respondieron a las denuncias.



Son 270 artistas de Santander, de distintas expresiones culturales, que recibieron de parte de la Fundación Emprendimiento Social Juvenil estímulos para que participaran en numerosas actividades en sus municipios mostrando un proyecto creativo.

“Fui, me dieron 100.000 pesitos y no me alcanzó ni para el pasaje, ni para nada. Ahoritica he recibido mensajes en mi celular que eso pagaban cuatro millones”, cuenta Bernardita Ortiz, artesana afectada.

Publicidad

Por su parte, otra de las afectadas, Ruth Rincón, relata que le "hicieron firmar una factura en blanco".

"Pregunté por qué no colocaban los 100.000 pesos y me responden que allá terminan de llenar y ahora aparece una factura donde dice que yo recibí un incentivo de 4 millones de pesos, cuando en verdad solo me han dado 100.000 pesos”, aseguró.

Publicidad

De acuerdo con la denuncia presentada por el diputado Ferley Sierra, con documentos en mano, dicha fundación habría falsificado la firma de los artistas para entregar los soportes exigidos por la Gobernación.



“Les daban 100.000 pesos, les hacían firmar un documento en blanco que posteriormente el contratista de la Gobernación rellenaba con valores de tres, cuatro millones y cuatro millones y medio. Estamos hablando de que cobraban 40 veces más de lo que les estaban pagando”, denuncia el diputado Ferley Sierra.

La Secretaría de Cultura de Santander, encargada del contrato con la fundación, aseguró que iniciará una investigación puesto que el contratista presentó los documentos que exige la ley.

Publicidad

“Era una empresa, una entidad idónea, que estaba cumpliendo con todos los requisitos, pero que además representó, en las diferentes provincias, esta actividad y que presentó, ante las supervisiones de los debidos supervisores, los soportes con el cumplimiento requerido”, enfatizó Mery Luz Hernández, secretaria de Cultura de Santander.

La denuncia será presentada ante la Procuraduría y la Contraloría.



Noticias Caracol llamó a los teléfonos de la fundación que aparecen en el contrato, pero no obtuvo una respuesta.

Publicidad