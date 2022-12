Denuncian excesos de Policía y manifestantes durante paro agrario en el Huila

Continúa la delicada situación en el sur del Huila, departamento donde persisten bloqueos por parte de los agricultores que participan en el paro agrario, especialmente en el corredor que de Neiva conduce a Florencia, Caquetá.

Desolacion muestran las carreteras hacia el sur del Huila. El temor y las restricciones en las vías por los controles de la Policía son visibles. Los más afectados son los camioneros quienes ven paralizados sus vehículos.

Diego Alejandro Calderón, un transportador perjudicado por los bloqueos expresó su preocupación por la difícil situación: "Económicamente estamos muy mal, ya no hay plata, ya no hay nada. Hace nueve días alimentándose acá y uno sin nada".

Algunos transportadores han sido víctimas de las confrontaciones. Uno de ellos, Johathan García Casanova habló con Noticias Caracol. "Me obligaron a atravesar el carro y dijeron a los campesinos que cuando llegara el Esmad le echaban candela y me le metieron dos llantas y cada tanque para quemarlo y rompieron el parabrisas", describió.

En las últimas, gracias a negociaciones se logró restablecer el paso por las vías Altamira y Guadalupe hasta el municipio de Suaza, donde se mantiene el bloqueo. Los campesinos denunciaron excesos de fuerza por parte de la Policía.

Orlando Cuellar González, líder campesino aseguró que los uniformados los agreden "con bombas, papas bombas con metralla". "Nos atacan nuestros campesinos el día domingo donde tuvimos más de quince heridos", agregó el manifestante.

Los participantes en la movilización enviaron un mensaje al Gobierno Nacional: "tengan compasión de nosotros los campesinos, que no nos atropellen como lo están haciendo. Ellos tienen todas las de ganar: por aire, por tierra. Nosotros tenemos escasamente el machete para trabajar y las deudas que pagar", declaró Diomar Céspedes.

La Policía mantiene los controles frente al puente de ingreso al municipio de Suaza, que ya da muestras de desabastecimiento de alimentos y combustible.