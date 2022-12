Denuncian falta de garantías para consulta de explotación petrolera en Cumaral, Meta

Algunos puestos de votación lejanos al casco urbano son obstáculos para que campesinos sufraguen, denuncian promotores.

Los defensores del no a la explotación petrolera en Cumaral afirman que en elecciones anteriores el municipio contó con 42 mesas electorales, pero misteriosamente, para la consulta, solo se autorizaron 22 y solo 14 de ellas estarán en el casco urbano.

"Con estas 14 mesas lo que estamos viendo es que ya nos están diciendo ustedes no van a cumplir el umbral por qué no nos están dando las garantías y eso lo que queremos dejar como precedente”, asegura la vocera Lorena Orozco.

En cada mesa 980 ciudadanos estarían habilitados para votar, cifra que para los del no es ilógica, puesto que una persona dispondría de menos de un minuto para ir a la mesa, dar su cédula y depositar su sufragio.

La delegada de la Registraduría respondió que sí se garantizará el espacio de votación. Defiende que “este proceso electoral es de más rapidez que un proceso de elecciones ordinarias”.

Representantes piden que se aumenten de 22 a 30 mesas para realizar la votación sobre si la comunidad acepta la explotación petrolera.