Denuncian graves maltratos a niños en jardín infantil de Pereira

Madre dice que su hija de 3 años fue golpeada en la cara. Otra mujer afirma que les dan comida a las malas, tapándoles la nariz.

La mamá de la niña aparentemente maltratada dio la alarma luego de que la menor apareciera con las lesiones.

“La profesora me llamó y dijo que un compañero la empujó. A mí me dieron otra versión. No le prestaron los primeros auxilios, solo la despacharon. Para mí la niña no se cayó, tiene rasgos de golpeada”, dijo.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) emitió un comunicado en el que asegura que investigan los hechos.

El ICBF confirmó que la rectora del jardín fue separada de manera definitiva de su cargo y el caso se remitió a la Fiscalía.