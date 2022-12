Denuncian imprudencias de bicitaxistas en Bogotá y Barranquilla

En la Avenida Ciudad de Cali, frente al portal de las Américas en la localidad de Kennedy, hay decenas de bicitaxistas que manejan a grandes velocidades para dejar a sus pasajeros en un lugar y recoger a otros lo más pronto posible.

En medio de este trabajo, los conductores cometen varias imprudencias y, según los habitantes del sector, constantemente se presentan accidentes. En algunas ocasiones los peatones son atropellados y en otras los pasajeros caen de estos vehículos.

Aunque este tipo de trasporte es ilegal, la Secretaría de Movilidad asegura que no puede tomar acciones al respecto.

"Hay un vacío jurídico que nos dificulta la implementación de operativos. No podemos desarrollar operativos hasta que no se reglamenten las condiciones de tiempo, modo y lugar para la operación de los bicitaxis", afirma Carlos Forero, ingeniero de la Dirección de Control y vigilancia.

El Ministerio de Transporte se encuentra realizando estudios de factibilidad para tratar de implementar un modelo de mototaxismo en el país, pero por el momento el proyecto está congelado.

En el Atlántico también funciona este tipo de transporte y la preocupación es porque transitan por vías nacionales, poniendo en riesgo la vida de conductores y pasajeros.