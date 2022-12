Denuncian la desaparición de cuatro hombres que se dirigían a Villavicencio

Familiares aseguran que están en manos de algún grupo armado, pero las autoridades no han confirmado su paradero.

Se trata de José Gregorio Gómez, Dumar Alvarado, Carlos Alvarado y Deiver Murcia de quienes no se sabe nada desde el pasado 9 de junio.

Según la Policía, la familia ya instauró la denuncia ante el CTI del municipio La Macarena, donde las autoridades iniciaron la búsqueda.

Aún no se confirma si están en manos de algún grupo subversivo o de la delincuencia común.