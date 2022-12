Denuncian muerte de joven vallecaucana por negligencia médica en Perú

Diana Alejandra Sánchez Rodríguez, de 22 años, era una auditora en salud que viajó a la municipalidad de Nuevo Chimbote, en la Provincia del Santa, Perú, en el 2011 con el anhelo de ayudar a su familia.

Según su hermana, Claudia Lorena Sánchez, a los pocos días quedó embarazada y en diciembre del mismo año dio a luz a su hijo, pero tras asistir a un chequeo su estado de salud empeoró y falleció a los siete días.

“La examinan, se dan cuenta que tiene restos de placenta en la matriz, hacen la orden de legrado, no se lo efectúan sino tres días después cuando ya era tarde. Ellos dicen que ella muere por una trombo embolia”, narró la hermana de la víctima.

Por lo tanto, la familia denunció una presunta negligencia médica, pues la mujer aparentemente tuvo una abrumadora respuesta inmunológica a una grave infección bacteriana.

“La historia clínica dice que es por sepsis, es decir, una infección generalizada”, agregó la hermana de la fallecida.

En Cali, el ginecocbstetra del Centro Médico Imbanaco, Hoover Canaval, explicó que si los restos de placenta, que en algunos pueden quedar tras un parto, no son retirados y tratados adecuadamente, pueden causar la muerte por infección.

“Indudablemente una vez se genera una infección en el útero, que es un órgano muy irrigado, la infección puede migrar a diferentes órganos como el pulmón, cerebro u otros órganos del cuerpo humano”, aseguró Canaval.

A pesar que la familia interpuso una denuncia desde la época en que sucedió la muerte de Diana Alejandra en Perú, ellos aseguran que el proceso no avanza y, por eso, piden justicia.

“No sé qué está pasando, si es que los fiscales se dejan comprar, si es que la autoridad para nosotros allá no sirve, nos morimos en el extranjero y no pasa nada”, concluyó la hermana de la víctima.