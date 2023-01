Denuncian que algunas fábricas de lácteos estarían contaminando fuentes de agua en Ubaté

Residentes del municipio cundinamarqués dicen que esto ha provocado malos olores y el incremento de enfermedades respiratorias.

“Esas aguas deberían ir a un pozo séptico o a una planta de tratamiento porque son de los baños del proceso no sé si de los quesos y todo esto nos está afectando”, dice Jaime Velásquez, habitante de Ubaté.

“A la finca donde trabajamos nos llega toda esta agua, estos malos olores, todos los días vive uno con gripa, dolor de garganta, estamos muy afectados”, asegura Marco Rivera. residente.

Dicen que no solo su salud se ve afectada sino también el recurso hídrico más cercano de la zona, el río Ubaté, que recibe esas aguas contaminadas y finalmente desemboca en la laguna de Fúquene.

Una de las fábricas señaladas de la contaminación asegura que el municipio no ha cumplido sus promesas de alcantarillado y que se acercarán a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) con muestras del agua para que el organismo determine si está, o no, contaminando.

Sin embargo, la ciudadanía señala que la contaminación bajó solo hasta hace un par de días cuando la CAR selló el vertimiento que salía de esa fábrica.