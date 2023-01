Denuncian que congresista Jhon Fredy Núñez golpeó a uno de sus escoltas

Jhon Fredy Núñez es el representante a la Cámara de Representantes que, según la Unidad Nacional de Protección (UNP), agredió, en estado de embriaguez, al conductor de su esquema de seguridad mientras se desplazaba por una avenida de Florencia, Caquetá.

“El señor, con palabras groseras, me dice que le entregue el vehículo, que él también puede manejarlo. Al yo hacerle caso omiso, el señor me golpea la silla del conductor por la parte de atrás con varios puños a la altura de la cabeza, de los cuales uno de ellos me golpea en la concha de la oreja derecha, haciéndome perder el control del vehículo", afirmó el conductor agredido.

Según el comunicado oficial de la UNP, el congresista Jhon Fredy Núñez, con groserías e insultos, habría tomado el puesto del conductor y aceleró de manera violenta.

“El político no solo puso en riesgo su vida al conducir el vehículo, sino que también expuso a su propia esposa y todo el personal del esquema (agentes de Policía y personas de protección) que tuvieron que soportar la patanería y los excesos del protegido", agregó la información.

La Procuraduría anunció que investigará este hecho. Entretanto, Noticias Caracol ha intentado comunicarse con el representante Jhon Fredy Núñez varias veces, pero no ha sido posible.