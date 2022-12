Denuncian que madre embarazada perdió su bebé por falta de atención medica

En distintos estamentos de Antioquia hay conmoción por la muerte de un bebé, después de no recibir atención en el hospital San Juan de Dios de Rionegro, oriente de Antioquia.

Jaquelina Restrepo, subdirectora del Hospital San Juan de Dios, explica que el bebé pasó por cuatro centros médicos y murió en el Hospital General de Medellín.

“Nosotros no pudimos atender la maternaporque teníamos el quirófano ocupado y no la recibieron en la clínica Somer, porque no hay contrato. Arrancamos a Medellín y en Saludcoop de la 80 no la atendieron porque no tenían Unidad de Cuidados Intensivos neonatal y pasa al Hospital General de Medellín y allá nos informan a las 5:00 de la mañana que el bebé ha fallecido”, dice Restrepo.

Desde el pasado martes, por lo menos 250 trabajadores de urgencias, cirugía y ayudas diagnósticas del hospital San Juan de Dios de Rionegro, salieron a paro. Restrepo indicó que sólo se está prestando el servicio de cirugía por urgencias vitales.

La deuda de las aseguradoras con el hospital de Rionegro llega a los 38 mil millones de pesos.

El pago de salarios y recursos para proveedores se le salió de las manos a este hospital.

Directivas de ese centro hospitalario indicaron que otras opciones para la atención de los pacientes en Rionegro son la clínica Somer y el hospital Gilberto Mejía.