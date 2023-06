Denuncian que mujer fue asesinada por su pareja en Pacho, delante del pequeño hijo de la víctima

Un lamentable hecho se registró el pasado viernes, 23 de junio de 2023, en el municipio de Pacho, Cundinamarca. Una mujer de 43 años, identificada como Andrea del Pilar Guevara, murió a manos de su compañero sentimental, según la familia de la víctima.



En diálogo con Noticias Caracol, Paola Guevara, hermana de Andrea, enfatizó en que el hijo de la víctima presenció los hechos. "Ese día, como después de las 10 de la noche, escuché que mi mamá gritó. Mi sobrino, de 13 años, había llamado para decir lo que le pasó a mi hermana", narró.

Aseguró que denunció los hechos en la Fiscalía de Pacho; no obstante, dice que no ha recibido hasta el momento información alguna sobre una investigación por parte del ente acusador. Paola afirmó que el presunto responsable, de 54 años, se fugó y se desconoce su paradero.

"Según me dijo Medicina Legal, mi hermana recibió seis disparos. Mi hermana era muy trabajadora, quería a su hijo, era una buena hermana", concluyó Paola Guevara. Hasta el momento, no hay un pronunciamiento de las autoridades de Pacho.

Líneas para denunciar violencia sexual o intrafamiliar en Colombia

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080. Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320



Contralor del Huila, acusado de golpear brutalmente a exnovia

En otras noticias, Andrés Felipe Vanegas, contralor del Huila, fue denunciado por parte de su expareja, Salomé Bahamón. Ella lo acusa de propinarle una brutal golpiza, un hecho que quedó grabado en video. En Mañanas Blu, la víctima entregó detalles de lo ocurrido.

“Me encuentro muy afectada, es un momento muy difícil. Me fracturó una carilla de un diente inferior por los fuertes golpes que me dio y que se ven en el video. Es la primera y la última vez que me pega, por lo que presenté una denuncia penal”, contó la mujer, que actualmente se desempeña como secretaria general de la Alcaldía de Neiva.

Salomé narró que, a pesar de llevar unos tres meses de relación “muy intensa afectivamente” con el contralor del Huila, “con el paso del tiempo me di cuenta de que había una situación de fondo y eran las inseguridades que Andrés Felipe tenía y demostraba constantemente”.



Sobre el día de la agresión, el 17 de junio, detalló que todo inició “en medio de un concierto cuando le digo que me quería ir. Yo venía de mis clases de maestría en Bogotá, venía bastante cansada, sin embargo, fuimos al concierto por su insistencia. Cuando le digo que me quiero ir, él empieza a asumir otras cosas y me empieza a agredir verbalmente”.

La víctima del brutal ataque asegura que pensó que él la iba a matar, “por la actitud que tenía, por esa agresividad, por como actuaba. Yo solo le suplicaba que me dejara ir”.

