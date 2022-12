Denuncian que primer pago de valorización fue para obras que no han iniciado

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, afirma que "el último pago de valorización que se dio fue para obras que están inconclusas y muchas de ellas no se han iniciado. Basados en esto, pedimos que se revoque este impuesto y que busquemos una manera más coordinada para cobrar por obras ya terminadas".

Por su parte, los bogotanos siguen protestando. En la localidad de Fontibón aseguran que no tienen dinero para pagar los recibos.

"No nos negamos a pagar, nos negamos es a pagar cifras exorbitantes", manifestó una de las usuarias afectadas.

En el barrio La Independencia llegan recibos de más de 500.000 pesos. Sus habitantes dicen que ni siquiera las calles están pavimentadas y que la prestación de todos los servicios públicos es deficiente.