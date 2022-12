Denuncian que, sin avisar a la familia, clínica sepultó a enfermo que falleció

La familia de un paciente en Caquetá denunció que falleció tras ser internado en la clínica Medilaser, y que no fueron informados ni de la muerte ni mucho menos fueron consultados para el entierro.

“Desenterramos a mi hermano. La funeraria no lo trajo a la casa. En este momento lo estamos velando para regresarlo de nuevo al cementerio”, declaró María Torres, hermana del fallecido.

Funcionarios de la clínica indicaron que el procedimiento no es ilegal.

“El paciente llega solo sin ningún familiar, 24 horas después por su condición fallece y obviamente no pudimos ubicar la familia. Se le da cristiana sepultura y es de aclarar que la clínica asumió los costos de las exequias del señor en mención”, declaró el director del centro asistencial, Evaristo Castro.

Familiares de la víctima le pedirán a la fiscalía que se investiguen lo ocurrido con su ser querido.