Denuncian que Universidad de los Andes les quitó cupo a beneficiarios del programa Generación E

Este llegó a sustituir a Ser pilo paga. Padres de familia afirman que un día antes de la inducción les llegó un correo que los sorprendió.

El mensaje decía “que desafortunadamente ya no había cupo para los estudiantes de Generación E", asegura el papá de un beneficiario.

En total son cerca de 50 jóvenes con el mismo problema. El 30 de octubre les dijeron que habían sido aceptados, pero luego no fue así.

Según el testimonio de un padre, que pidió no ser identificado, la universidad argumentó en su correo que el Icetex no había aprobado los créditos que le corresponde al Estado pagar a la institución.

Algo que él mismo desmiente, pues asegura que el 18 de octubre tenían las carpetas con la aprobación.

En medio de la polémica, Los Andes ofreció a los estudiantes gratuidad en el curso premédico y se pronunció: "Dado que los cronogramas de la universidad y del Icetex no coincidieron, se presentaron dificultades en el proceso de matrícula (...) en cualquier caso los estudiantes admitidos tienen garantizado su cupo para el segundo semestre de 2019".

Generación E establece que la matrícula por excelencia será financiada un 50% por el Estado, un 25% por donaciones de un fondo conformado por empresas y el 25% restante es asumido por la institución educativa.

