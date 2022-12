Denuncian robo de computador con datos sobre supuesto carrusel de reelección

El robo ocurrió el viernes por la noche cuando Macías estaba en un local comercial de Bogotá sacando copias de algunos documentos relacionados con el caso sobre supuestos cargos y beneficios otorgados por el presidente Juan Manuel Santos a políticos a cambio del apoyo a su reelección en el 2014.

Macías pidió el pasado jueves a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que investigara a Santos por estos hechos.

Según Macías, los ladrones lo siguieron hasta el lugar y mientras hacía las copias de los documentos le sustrajeron un maletín con el computador y un iPad que contenían información de su denuncia.

"Solo se llevaron el maletín y la copia de este documento", dijo Macías a medios locales, y calificó el hecho como "raro" pues los ladrones no tocaron otros objetos que tenía en su vehículo.

Asimismo, dijo que han interceptado sus comunicaciones.

"Es muy sospechoso que 24 horas después de que yo hice la solicitud en la Comisión de Acusación me ocurren estas cosas que nunca me habían ocurrido, la interceptación y esto del robo del maletín con un computador y un iPad. En el computador había alguna información, desde luego la información original está en otro lugar".

El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), líder del CD y cabeza de lista de ese movimiento al Senado, dijo que Macías presentó ante la Cámara de Representantes una denuncia por el supuesto "trueque en que se le dan al congresista unos cargos y al mismo tiempo se le exigen unos votos" por la reelección de Santos, su sucesor en la jefatura del Estado.

Según Uribe, la información que sustenta la denuncia, titulada "El carrusel de la reelección", está contenida en 667 folios y un disco compacto con 1.975 currículos de legisladores y funcionarios.

"De acuerdo con esa información, la Presidencia de la República ha entregado 1.968 cargos directivos a congresistas, 597 contratos de prestación de servicios; aparecen 164 congresistas", agregó el expresidente Uribe, que se ha convertido en el principal opositor a Santos.