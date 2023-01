Denuncian tala ilegal de más de 500 árboles en Baranoa para construir viviendas de interés social

La deforestación, que afirman no contaba con permiso de la autoridad ambiental, causó la muerte de algunos animales.

Quienes se iban a beneficiar de las viviendas de la Urbanización Ciudadela de La Paz Etapa II, dicen que no solo no les han entregado los lotes para la construcción, sino que al parecer estarían realizando labores de explotación minera.

El alcalde del municipio de Baranoa, en Atlántico, ordenó suspender las obras mientras se establece si se cometieron presuntas irregularidades.

La Corporación Autónoma Regional del Atlántico también adelanta una investigación.