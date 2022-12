Denuncias de presunta violación de testamentos a su cargo salpican a exnotario

El actual notario 28 de Bogotá afirma que recibió los documentos con irregularidades y señala al antecesor, Pablo Cruz, hoy vocero de FARC en el Congreso.

La custodia de los testamentos cerrados, aquellos que guardan la última voluntad de una persona sobre sus herederos, pone a prueba el celo de los notarios.

"En el testamento cerrado el testador no quiere que se conozca su última voluntad, para lo cual trae cinco testigos, se les hace todo el interrogatorio para que no vaya a haber impedimentos de ley y el testador nos entrega un sobre cerrado. Ese sobre cerrado contiene la carta o contiene la voluntad que él quiere que se sepa, pero una vez muerto", dice Fernando Téllez, notario 28 de Bogotá.

Es un asunto tan serio que el Código Civil y el estatuto notarial establecen un ritual de seguridad que incluye sellos con lacres, a la usanza de la edad media.

"¿Qué es lacrar? es coger esta cera especial, se calienta con la vela en esta cucharita y cuando esté totalmente derretida, el notario va a tomar un sello que es absolutamente personal de él. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con el sobre una vez firmado? ponemos esto aquí, suavemente. Se le da completamente la vuelta con la cinta a esto. Usted procede a sellarlo totalmente. ¿Qué garantiza eso? que si usted llega a levantar la cinta se rompe el sello automáticamente”, explica Téllez.

Por eso, el 14 de abril de 2015, cuando recibió el despacho de su antecesor, Pablo Julio Cruz Ocampo, el nuevo notario encontró que algo andaba mal.

"En presencia de un visitador de la Superintendencia de Notariado y Registro, el notario 28 hizo la siguiente precisión en el libro de testamentos: ‘se recibieron los testamentos cerrados en sobre abiertos sin formalidades de ley. Se deja constancia’", registró.

"Cuando el notario de la época me entrega los testamentos, la mayoría de los testamentos se encontraban en sobres abiertos y no tenían los requisitos que exigen el Código Civil y el estatuto notarial", dice.

Algunos de los testadores afectados, que prefirieron no hablar en cámara por temor, decidieron revelar el acta reservada de los hallazgos al enterarse de que Pablo Cruz, el notario que tenía la custodia de sus documentos, es ahora uno de los voceros del partido de FARC en el Congreso.

En el documento se leen casos como estos:

"Se ha encontrado un sobre que dice tener el testamento cerrado de Rosa Margarita Josefina Puccini Banfi, el nombre del testador se encuentra tachonado y reinscrito (...)".

"Se ha encontrado un sobre que dice contener el testamento cerrado de María de las Mercedes Barrientos Gómez (...) cabe advertir que el libro de radicación - recepción el nombre del testador esta sobre escrito en corrector".

Noticias Caracol buscó al exnotario Cruz, quien dice que en el acta original de entrega no existen los 36 reparos de los que habla su sucesor.

"En el acta de entrega oficial, suscrita por el doctor Téllez, por el delegado de la Superintendencia y por mí, no hay ninguna glosa salvo la que le estoy mencionando: ‘nota, los testamentos se encuentran pegados con cinta transparente y ningún sobre se encuentra grapado ni con sellos de seguridad’", explica.

Asegura que en este caso se juegan intereses oscuros.

“Hay una intencionalidad política. ¿Por qué? porque yo estoy representando al movimiento voces de paz en el Senado de la República en el trámite de la implementación normativa de los acuerdos. Entonces se busca deslucir o crear una idea de que yo soy un hombre tramposo, etc, etc".

De las denuncias y hallazgos tenía ya conocimiento algunas autoridades. ¿Qué ha hecho la Superintendencia que vigila a los notarios?

"Ya viene adelantando una investigación por posibles documentos que se han desaparecido de esta notaría. Pero esa labor que es preliminar, viene desde 2015, es una investigación exhaustiva y la Superintendencia tomará todas las medidas necesarias para que no vuelva a suceder este hecho”, dice Jairo Mesa, Superintendente de Notariado y Registro.

¿Se enterará la justicia penal?

"(...) la superintendencia compulsará copias en su momento a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue penalmente los hechos sucedidos en esta notaría", explica Mesa.

“¿Hubo sustracción o adulteración de los contenidos de los testamentos? ¿Hubo traspaso ilegal de propiedades? ¿Se trata de un afán de perseguir a uno de los voceros de las FARC en el poder legislativo?

La respuesta está en manos de la justicia.