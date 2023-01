Denunció a vecinos por racismo y le llenaron su casa de excremento humano

Luz Marina López narró los tormentos que vivió solo por pedirles que le despejaran su entrada. ¿Qué tan racista es Colombia?

“Me echaron vísceras de animales, en otra ocasión me reventaron la casa con huevos llenos de esmalte. Y lo último, que sí me sorprendió y me llenó de miedo: cogieron el jardín de mi residencia, me le echaron gasolina y lo quemaron”, cuenta Luz Marina López, quien vive en Barranquilla.

Aunque Colombia está lejos de tener tensiones raciales como en EE. UU., ha sido y sigue siendo una nación racista con comunidades negras e indígenas.

Casos de discriminación abundan desde el fútbol hasta la entrada a discotecas. Y se refleja en la historia: solo ha habido siete ministros afrocolombianos.

“En la ciudad de Cartagena aún existe el racismo, la discriminación y la exclusión. Nosotros lo vemos a diario, cuando se burlan de nuestro cabello, de nuestra forma de hablar o de quienes hablamos la lengua palenquera”, sostiene Kairem Margarita Gutiérrez, integrante de las comunidades negras.

Sí en La Heroica llueve, en Bogotá no escampa: quienes llegaron a la capital desplazados o buscando un mejor futuro denuncian racismo.

“Los mismos negros somos racistas porque uno los va a saludar y ni la mano le dan. Nosotros los negros debíamos unirnos”, dice Rosa Cecilia Cortés, tumaqueña que vive en Ciudad Bolívar.



Entretanto, un informe del Ministerio del Interior señala que menores de edad afrodescendientes tienen un 60% menos de posibilidades que un niño no afro de ingresar al sistema educativo a una edad adecuada para su formación académica.

Ante ese panorama toma aún más validez un mensaje de Luz Marina López, la mujer que inició esta historia: “Que toda Colombia sepa que nosotros vivimos en un país multiregional, multicultural, multiétnico, nosotros debemos valorarnos porque somos humanos, no por nuestro color de piel”.

