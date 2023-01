Deportistas buscan recursos para representar al país en el Mundial de Hockey Subacuático

Las 12 integrantes del equipo salen a las calles a vender todo tipo de productos para viajar a Inglaterra y dejar el nombre de Colombia en alto.

María Lucía Villalobos se tomó una esquina en Bogotá desde hace seis meses y no precisamente para sacar adelante un negocio de postres sino para obtener recursos y viajar a Inglaterra, donde espera representar a nuestro país a través del deporte.

"Somos 12 deportistas de la Selección Colombia de hockey subacuático, estamos desarrollando muchas actividades para recoger fondos para viajar al mundial. El deporte se practica en el fondo de una piscina de más o menos 2 metros de profundidad y nos toca aguantar la respiración", explica María Luisa Villalobos, jugadora de esta disciplina.

Por estos días, la deportista deja a un lado sus implementos para pedir colaboración con unos recipientes donde vende postres de limón que espera le permitan ahorrar para viajar. Lo mismo hacen sus otras compañeras en Medellín.

"Todas estas niñas son unas luchadoras, lo veo en mi hija, ella ama lo que hace", resalta Clara Elisa Lombana, madre de María Lucía.

"Yo he tenido que pagar de cuenta mía en eventos nacionales, todos los gastos de mis hijos que son deportistas", cuenta Gilberto Becerra, habitante de Bogotá.

Dicen que han tocado todas las puertas para que el Gobierno las apoye, pero aún no reciben respuesta. Sin embargo, no se desaniman.

“Nosotros hemos tocado todas las puertas con Coldeportes y el Institutito Distrital de Recreación y Deportes, pero igual no se daña el sueño. Todas tenemos como un motivo principal que es ir a quedar campeonas", advierte la jugadora.

“No hay mejor oportunidad que representar a nuestro país que estimular el deporte e inyectarle recursos", señala Roberto Villalobos, padre de María Lucía.

Cada integrante del grupo necesita aproximadamente 13 millones de pesos para viajar el próximo 14 de agosto al mundial de hockey subacuático en Inglaterra.