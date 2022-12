Deportistas de BMX de Marinilla quieren reconstruir pista que quedó en cenizas

No hacían parte de una liga y tampoco salían a competencias internacionales, pero con pasión y el sueño de que en un futuro pertenecerían a un buen equipo de BMX, jóvenes de Marinilla se entrenaban en una pista que construyeron con su propio esfuerzo.

“Hace nueve años decidimos hacer una pista. A los que nos gustaba el BMX nos pareció buena idea imitar los ‘skate park’ que existen en Medellín, así que comenzamos a buscar donaciones de maderas para hacer las rampas”, cuenta Juan Pablo Valderrama, uno de los deportistas aficionados al BMX Dyrt de Marinilla.

La pista la ubicaron al lado del Palacio de los frijoles y la fueron puliendo con un cajón que rellenaron de espuma.

“Para evitar que los deportistas se golpearan hicimos el colchón con las espumas que nos iban donando”, explica Valderrama.

El pasado 15 de marzo, a las 10:49 de la noche, ese colchón de espumas ardió en llamas.

“No pudimos determinar las causas del incendio, pero si fue el colchón donde caían lo que se prendió”, explicó Reinaldo Preciado, comandante de Bomberos Marinilla.

Como lo pista no era controlada por la administración municipal no cuenta con recursos para su reparación. Por eso, los 45 deportistas que actualmente entrenan allí piden donaciones para rehacerla e incluso mejorar las condiciones de seguridad.

Si desea ayudarles llame al 5480784 y 5485280.