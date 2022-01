Deportistas de liga de voleibol de Santander también denuncian a entrenadores por acoso

Al escándalo por el acoso sexual contra decenas de atletas se le sumaron nuevas denuncias en otras ligas deportivas de Santander. Noticias Caracol conoció nuevos y graves señalamientos de abusos de parte de preparadores en otras disciplinas.

Las denuncias de varias deportistas ante la Fiscalía en contra de un entrenador motivaron a más mujeres a hablar.

“Yo me acuerdo de que ese viejo también me dijo a mí, me propuso, me dijo que con ese cuerpo tan lindo, que con esas piernas y todo, que si quería, que si yo permitía y que él me hacía unas fotos”, relató una de las víctimas.

El escándalo destapó lo que sería una olla podrida de abusos y comportamientos indebidos de entrenadores hacia las deportistas también en la Liga de Voleibol de Santander.

“Desde la liga tenemos una disciplinaria contra un entrenador de la liga del 2018, que se aprovechó de una niña en Pereira, y hay otra denuncia que se tomó en la Fiscalía de un profesor de la Normal”, indicó Mauricio Antolínez, presidente de la Liga de Voleibol de Santander.

Uno de los señalados en los documentos presentados ante la Fiscalía por el presidente de la Liga Santandereana de Voleibol fue expulsado de la Normal de Señoritas de Bucaramanga, donde entrenaba a las estudiantes.

“Negarle la entrada a la institución. De hecho, él no volvió, en este caso porque había indicios, comentarios de que él andaba como ennoviado con las niñas”, señaló Lilian Lizcano, rectora de la Escuela Normal Superior.

Ante los hechos, el Gobierno nacional mediante un comunicado pidió investigar y sancionar a quienes se hayan aprovechado de su condición de preparadores físicos para atacar a las deportistas.

Por su parte, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, convocó a una mesa extraordinaria para escuchar a las víctimas.

“Porque hay muchos deportistas, muchas atletas, que desafortunadamente se han quedado calladas y es el momento de denunciar y por eso, cualquier liga, cualquier disciplina está en la obligación de respetarlas, pero también en este momento necesitamos escuchar todas esas denuncias”, dijo el mandatario.

El entrenador deportivo de la liga de atletismo, identificado en la denuncia de la Fiscalía como Giovani Vega Blanco, cuenta con una inhabilidad de 10 años para contratar con el Estado por una sanción de la Procuraduría.