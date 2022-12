Depredador de mujeres: víctimas relatan abusos que vivieron junto a este hombre

Ella tiene una figura menuda y armónica que esconde con nerviosismo por estos días tratando de ocultar las heridas en su rostro.

Es María Isabel Covaleda una mujer de 39 años de pensamiento profundo ganado en el mundo del arte, donde se mueve. El pasado 16 de septiembre la vida le cambió a punta de los golpes que su exnovio Camilo Sanclemente le propinó en la cara.

“Me golpea por machismo, porque siente que tiene el derecho de golpear a una mujer que considera que es suya

Su noviazgo duro 7 meses, pasó de las mieles del amor a las discusiones frecuentes y las amenazas.

María Isabel se dejó encantar por un hombre que, con detalles, se fue robando el corazón de ella y su hija de cinco años.

“Es una persona cariñosa, es una persona que es muy presente, una persona que siempre intenta estar a tu lado, apoyarte”, relata.

Y Camilo fue colonizando los vacíos con su presencia en el hogar, pero poco a poco la línea delgada del respeto se fue rompiendo y se vio frente a un hombre controlador.

“Aislarte de las personas de tu entorno, revisar, me borró el chat del teléfono. Esas intromisiones a tu vida intima y a tus cosas personales me empezaron a parecer graves y antes de eso pues las malas palabras, los insultos, las agresiones verbales, las calificaciones verbales, en un momento la pelea y después venia un derroche de amor”, explica María Isabel.

Sin saberlo, María Isabel entró al espiral de violencia de las relaciones amorosas, donde uno es el dominante y golpea y el otro, ella, paso a ser la dominada que temerosa calla y perdona repetidas veces.

“Me dio un cabezazo y me empujo al suelo. Se me vino el mundo encima, fue difícil porque ahí me di cuenta hasta donde habíamos llegado, de que eso ya no tenía vuelta atrás y además estaba con mi hija y para mí fue muy fuerte que mi hija se viniera corriendo a abrazarme”.

María Isabel pensó que podría darle a su relación un final más digno para los dos, más civilizado.

No me gustan los estados en que tienes que tratar a una persona como una basura y lo tiras a la caneca y jamás vuelves a verlo. No, yo deposite mucho amor en él, mi hija y yo, y me parecía que lo más sano era hablar y depurar qué nos pasó.

Y fue en este teatro donde se registró la última escena de esta relación tormentosa cuando el agresor decidió descargar toda su ira contra el rostro de María Isabel Covaleda hasta destrozarlo.

Lo único que sé es que el tomó decisiones esa noche, decisiones de agredirme, de acabar con mi vida, de golpearme, de maltratarme. Yo todavía no logro entender que pasa en su cabeza y en su corazón.

Esa noche y después de entablar la denuncia, María Isabel decide hacer público su caso en las redes y recibe multitud de mensajes de solidaridad. Entre esos aparecen 6 mujeres, una de ellas Beatriz, quien tiene el valor de decir que el agresor es el mismo.

Beatriz Torres

“Yo cuando vi la imagen de este personaje en redes sociales y vi como volvió a María Isabel Covaleda sentí la necesidad de ayudar a Maisa. Porque yo siento que Camilo Sanclemente es un depredador de mujeres”.

La franqueza de Beatriz es propia de una mujer que venció los temores, es muy hábil en el mundo de internet y tiene registrado en sus álbumes de imágenes el minuto a minuto de su relación con Camilo.

“Yo conocí a Camilo en diciembre de 2012”.

Dice que tiene identificados los patrones de comportamiento de Camilo, que es un conquistador que va ocupando espacios de mujeres solas, independientes, con un elevado nivel de vida.

“Me pegó en repetidas ocasiones, la primera vez habíamos tenido una discusión banal y él de repente se salió de casillas y me empezó a pegar puños en la cara, me cogió contra la pared me cogió del pelo, como pude logre escaparme y llamar al portero para que me ayudara y el arrancó el citófono de la pared, yo como pude salí de mi apartamento”, explica.

Vino el arrepentimiento y la súplica del perdón, ella aceptó. Al mes, él le organizo un fin de semana romántico en las afueras de Bogotá.

“Cuando llegué a la habitación tenia fresas, vino, una tina llena de pétalos y nos metimos en la tina y a mí me dio sueño y me quede dormida. Me despierto a almohadazos porque Camilo estaba completamente enfurecido, me encerró en el baño para decirme todo tipo de insultos. Yo pensé ‘este hombre me va a matar’. Yo gritaba ‘auxilio’, me tiraba cosas, se pegaba él mismo y después me decía, ‘mírame me estas pegando’. Le decía: ‘tú te estás pegando a ti mismo’. Estaba componiendo una escena donde si llegaba autoridad él sería la víctima”.

“Yo salí corriendo y él detrás mío diciéndome: ‘perdóname, yo no he hecho nada, no te vayas, perdóname’, y cuando yo le dije ‘¡Camilo, no más!’ me empezó a pegar otra vez”.

Era el fin de la relación, pero Camilo la buscaba día y noche, y le imploró perdón, ella regresó poniéndole condiciones.

“Si medio vuelve a suceder que me subas la voz yo ya no puedo y se acaba”.

“En un matrimonio me dijo no voy a tomar, voy a portarme bien, se los tomó todos y cuando íbamos en el carro, el tipo se emberracó, me pegó y me cogió toda la mazorca y me la restregó en la cara. Yo me bajé con el vestido chorreando, con el vestido de fiesta por acá, con mis zapatos, con mi celular y mi cartera”.

“El tipo paró, se regresó, me quitó el celular de la mano y se fue”.

“Yo pienso que Camilo es una persona violenta, pero es peligroso en la medida en que es una persona violenta hacia las mujeres”.

¿Usted ha seguido el caso? ¿Ha encontrado nuevas víctimas?

Yo misma me puse a buscarlas y se han puesto en contacto conmigo.

¿Cuántas?

Seis.

¿Dentro de esas agresiones ha ido a más de los golpes?

Total, han sido cosas terribles (hace silencio).

De ser así, ¿por qué no está preso el exnovio de María Isabel Covaleda? ¿Por qué está libre de toda culpa? ¿Realmente existe un vacío jurídico en la ley que lo permite? ¿Y cómo debería ser juzgado este y otros casos? ¿Por lesiones personales? ¿Violencia intrafamiliar? ¿Tentativa de feminicidio?

Todos los puntos de vista sobre este caso en nuestra segunda entrega, este jueves, en la edición de Noticias Caracol de las 7:00 p.m.