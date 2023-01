Desactivar explosivos: la peligrosa carrera que escogió la teniente Hernández en el Ejército

Con solo 24 años, ya comanda un grupo Marte. En su labor la acompañan siete hombres y Any, una perrita entrenada para detectar artefactos.

Coraje y tenacidad, este es el sello de la vida militar de la teniente Mónica Hernández, quien decidió vivir en permanente riesgo solo para salvar la vida de otros, en misiones milimétricas en donde no hay opción al error.

"Cuando voy a realizar este tipo de procedimientos se me pasa por la mente la gran responsabilidad que tengo de salvar vidas, de proteger nuestra infraestructura”, dice la teniente.

Hernández, que nació hace 24 años en Santa Sofía, Boyacá, comanda un grupo Marte desde diciembre pasado ella y sus siete hombres están en capacidad de desactivar cualquier tipo de explosivos.

La aliada incondicional de Mónica y sus soldados es Any, la labradora que con su olfato rastrea y ubica los explosivos.

"A la mujer militar quiero incentivarla para que asumamos estos grandes retos que solo creemos que eran para hombres, somos mujeres aguerridas", dice.

La teniente Hernández, que reconoce y valora el trabajo de los hombres en la peligrosa tarea de desactivar explosivos, asegura que las mujeres también tienen la frialdad suficiente para neutralizar una carga.

"Nuestra canina, que es Any, es la que principalmente está arriesgando su vida para proteger la de nosotros, sus militares", explica.

Mónica y sus hombres están disponibles las 24 del día para ser trasladados a cualquier parte del país y desactivar desde minas antipersonales, pasando por carro bombas, hasta ponentes cilindros.