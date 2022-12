Desaparece un estudiante antioqueño en Israel

Santiago Uribe, hermano del joven extraviado, explica que Daniel debía haber regresado a Colombia el pasado 8 de noviembre después de haber recorrido parte de Europa y Asia, pero por razones desconocidas, eso no sucedió.

“Hablamos con él sábado 7 de noviembre, el 8 de noviembre, las personas que lo estaban atendiendo lo dejaron en la puerta del aeropuerto y hasta ahí, no tenemos más conocimiento sobre él, no nos hemos podido comunicar, no hemos recibido ninguna clase de información”, dice Santiago.

Su familia teme por su suerte, pues lo último que se supo es que Daniel estaba en Israel, país que limita con Siria, en donde se vive un intenso conflicto entre los países aliados y el grupo estado islámico.

“Yo pienso que él puede estar todavía en Israel, y tenemos obviamente el temor con la situación actual a nivel internacional a causa del terrorismo, Dios quiera que no tenga nada que ver con esto, pero es inevitable que se le pase a uno por la cabeza”, indica Santiago.

Los familiares del joven estudiante de Mercadeo en la universidad Eafit, en Medellín, ya se pusieron en contacto con la embajada colombiana en Israel para que agoten todos los mecanismos posibles para encontrarlo.