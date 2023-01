Desaparición de menor de 14 años tiene en vilo a una familia de Córdoba

Armando Treco Salazar salió de su casa a jugar un partido de fútbol y no ha vuelto.

“Viste de pantaloneta roja, camiseta roja, morral negro con naranja y unas chanclas. Hijo si me estás escuchando o me estás viendo por favor regresa, estamos muy desesperado por ti”, es el mensaje de Marta Salazar, madre del adolescente.

Por su parte, la policía de infancia y adolescencia lo rastrea en varias poblaciones. El coronel Marcelo Russi, comandante de Policía de Córdoba, afirmó que “pudimos determinar, en el trayecto de Buenavista a Planetarica, iba de pasajero en un tractocamión que tenía la ruta hacia Medellín”.