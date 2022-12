Desarrollo agrario sigue en la mesa de negociación, dicen Gobierno y FARC

"A nuestra llegada en enero continuaremos la discusión del primer punto de la agenda, desarrollo agrario", dijo Humberto de la Calle durante una breve rueda de prensa ofrecida en La Habana, Cuba, al concluir este viernes una nueva ronda de negociaciones.

Destacó el foro agrario adelantado, que es una muestra, según él, del "verdadero pluralismo".

Informó que las conclusiones de este "ya están en nuestras manos y cada una de nuestras delegaciones las está estudiando".

La delegación espera "avanzar con mayor celeridad y en forma expedita".

"Mantendremos la discreción que es elemento esencial para no repetir errores del pasado, lo cual no implica que el proceso no sea transparente. Cumpliremos con el deber de informar oportunamente", señaló.

Asimismo, se refirió a la página www.mesadeconversaciones.com.co, a la que han llegado 2.933 propuestas, señaló el jefe del equipo negociador del Gobierno.

Sobre el proceso de paz, de la Calle precisó que "no será solo entre Gobierno y guerrilla, sino de todos los colombianos".

"La construcción de una paz duradera toca a cada colombiano", dijo, y "se refiere a un anhelo nacional" que "no solamente tiene que ver con la tolerancia, sino con una actitud patriótica, desde la generosidad".

Por ello, manifestó, llegará el momento en que los colombianos no deberán solo exigir los derechos consagrados en la Constitución, sino que también tendrán que ejercer sus "deberes para lograr la paz que quieren todos".

Reconoció que aún falta por discutir cinco puntos más de la agenda: participación política, el fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, las víctimas y la implementación, verificación y refrendación del acuerdo final.

"Esta no será una paz a cualquier precio, será dentro de la Constitución", recordó de la Calle.

El equipo del Gobierno recibirá "el Año Nuevo con renovada decisión de trabajo para no dejar perder esta oportunidad, lo haremos con inmensa cautela pero también con una gran esperanza", concluyó.

FARC dice que no pactará acuerdos a la sombra

En la rueda de prensa del grupo subversivo, ‘Iván Márquez' subrayó que el "pueblo de Colombia debe tener de principio a fin una vocería directa".

"De ninguna manera pactaremos acuerdos a la sombra", agregó sobre los diálogos que adelanta con el Gobierno, de los que espera, cuando se reanuden, surjan "propuestas audaces, objetivo principal la construcción de la justicia social".

Aunque las FARC dijeron entender "que la culminación del conflicto es una necesidad vital de la nación", insistieron en que no fijarán un tiempo límite para las mesas de negociación.

Andrés París, uno de los representantes de la guerrilla en los diálogos, reconoció que "la continuación de los combates" afecta el proceso en La Habana.

La guerrilla insistió en que mantendrá el cese el fuego unilateral hasta el 20 de enero, pero instó al Gobierno a considerar un cese bilateral.

'Márquez', además, volvió a solicitarle al Ejecutivo que le pida a EE. UU. que permita que 'Simón Trinidad' haga parte de la mesa de negociación.